O workshop especializado em vinhos brancos e rosés vai contar, entre as 10h00 e as 13h00, com a presença de produtores de três sub-regiões alentejanas distintas – a Sociedade Agrícola da Herdade de Torre de Curvo (Monforte), a Adega do Monte Branco (Estremoz) e o Monte da Comenda Grande (Évora). Juntos, a 10 de junho, darão a conhecer a quem se apresentar na sede da Rota dos Vinhos do Alentejo (Rua 5 de Outubro, nº 88, em Évora) o modo de produção e variedade dos vinhos brancos e rosés produzidos no Alentejo.

“A Rota dos Vinhos do Alentejo pretende ser um motor de dinamismo da região e contribuir para a sensibilização e reconhecimento da diversidade de vinhos que aqui são produzidos. Os vinhos do Alentejo são, de facto, únicos, por natureza”, explica Francisco Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), entidade que organiza o workshop.

O evento presencial conta com uma entrada limitada a 12 pessoas e as inscrições podem ser feitas online.

O workshop de vinhos brancos e rosés é o segundo de múltiplos que a CVRA está a organizar para 2021 com o objetivo de dar a conhecer todas as oito sub-regiões do Alentejo e explorar a riqueza vitivinícola da região.