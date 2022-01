No Yotel Porto, ao longo de todo o mês de janeiro, vai estar disponível a tarifa “Find Your Port”, que inclui a oferta de um cocktail Porto Tónico, 10% de desconto na visita às caves Graham’s Port Lodge e ainda o pequeno-almoço gratuito.

Também ao longo de todo o mês, o restaurante e espaço de convívio Komyuniti vai apresentar um menu exclusivo onde se destaca o Cocktail do Mês, o clássico Porto Tónico (6 euros), uma Tábua de Queijos com Vinho do Porto Branco (15 euros) e uma Tábua de Enchidos com Vinho do Porto Tawny (15 euros).

Por fim, a 27 de janeiro, data que marca o Dia Internacional do Vinho do Porto, o Yotel Porto vai apresentar uma prova de vinhos no Komyuniti, onde serão saboreados um trio de néctares da marca Symington. A prova irá incluir um vinho branco, um rosé e um tawny e terá o custo de 6 euros por pessoa.