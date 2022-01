Em Sintra, os menus de “Chá das Rainhas” são servidos num lugar mágico

O "Chá das Rainhas" do Tivoli Palácio de Seteais volta a surpreender com uma refinada seleção de aromas e as novas sugestões de pastelaria, sob a assinatura da chef pasteleira do hotel, Cíntia Koerper.

Inspirado no gosto pelas infusões aromáticas de três monarcas portuguesas (D. Maria I, D. Catarina de Bragrança e D. Carlota Joaquina), o ritual do chá das cinco do Tivoli Palácio de Seteais apresenta uma oferta gastronómica concebida ao detalhe pela nova responsável da pastelaria do hotel, a chef Cíntia Koerper. A paisagem verdejante de Sintra e a atmosfera romântica do Palácio do século XVIII são o cenário que dá entorno aos três menus disponíveis do “Chá das Rainhas”, servido todos os dias a partir das 17h00.

As novas propostas da autoria da chef contemplam desde logo os scones, agora preparados com passas embebidas em rum, seguindo a receita tradicional inglesa, e são servidos com manteiga, compota caseira e crème fraîche. As sanduíches voltam a marcar presença com uma confeção mais elaborada de três sabores à escolha. A pastelaria tradicional portuguesa, e em especial a de Sintra, continua na carta, com destaque para os travesseiros, as queijadas e os pastéis de nata. Foram ainda adiconadas novas especialidades preparadas pelas experientes mãos da chef Cíntia, como as tarteletes de maçã reineta de Sintra, as madeleines de baunilha ou o financier de amêndoa, entre outras novidades de comer e chorar por mais.

Chef Cíntia Koerper. créditos: Maria Mattos/Tivoli Palácio de Seteais

De acordo com Cíntia Koerper “para o ‘Chá das Rainhas’ mantivemos o seu conceito original, acrescentando alguns elementos diferenciadores, sobretudo ao nível da pastelaria, a cada um dos três menus e ao mesmo tempo respeitando a tradição de quem procura encontrar os sabores de sempre, mas com um toque especial”.

O cardápio com raízes portuguesas em honra da “Rainha D. Maria I de Portugal”, celebra a primeira vez que D. Maria I de Portugal foi recebida no Palácio, em setembro de 1787, ocasião em que o camarista serviu o chá, segundo a cerimónia da época, com os dois joelhos assentes no chão. Esta carta é composta por uma seleção de pastelaria de três peças e um chá com inspiração nos jardins de Seteais, o Jasmin Queen.

Já o menu “Rainha D. Catarina de Bragança” foi concebido em honra daquela que se acredita ser a principal autora da introdução deste costume em terras inglesas. O Imperial Lapsang Souchong, conhecido por ser o chá de eleição da rainha, não podia deixar de fazer parte desta segunda proposta, que se completa com uma combinação de scones com manteiga e compotas, finger sandwiches e uma seleção de pastelaria.

Quanto à carta “Rainha D. Carlota Joaquina de Bourbón” tem inspiração na figura emblemática desta rainha, uma verdadeira apaixonada pela moda parisiense. A sua elegância e esplendor estão presentes em todos os elementos desta apresentação de chá, com uma fusão de sabores de pastelaria com assinatura especial da Chef Cintia Koerper e do qual constam também scones com manteiga, compotas caseiras e crème fraîche e a tradicional pastelaria de Sintra. Sem esquecer as finger sandwiches, também incluídas neste menu. Acompanha, ainda, um flute de Champanhe e o aromático French Earl Grey, à la mode.

Para além das infusões que compõem cada menu, há também uma completa coleção de chás disponível para saborear, como o chá verde Silver Moon, a mistura de chás pretos English Breakfast, o chá verde japonês Emperor Sencha, o rei do chá das índias Royal Darjeeling, o Red of Africa, o chá vermelho da África do Sul e muitos mais.

Os menus orçam os seguintes valores “Chá Rainha D. Maria I de Portugal” (18 euros por pessoa); “Chá Rainha D. Catarina de Bragança” (22 euros por pessoa); “Chá Rainha D. Carlota Joaquina de Bourbón” (34 euros por pessoa). Crianças até aos 12 anos têm desconto de 50%.