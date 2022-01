Não há dúvida de que as festas de fim de ano são o momento ideal para relaxar, aproveitar com a família e amigos, mas também é um período em que deixamos a rotina saudável que mantemos ao longo do ano um pouco de lado, cometendo alguns excessos, mudando os horários da nossa rotina habitual... e tudo isso pode trazer consequências no regresso das férias.

A Ringana, marca de cosméticos vegana, fresca e sustentável, tem o segredo para ajudar a desintoxicar o seu organismo para que volte a funcionar corretamente, com uma série de bebidas naturais que permitem restabelecer o equilíbrio do seu corpo, aumentando a sua vitalidade, trazendo um melhor descanso ou ajudando até a perder peso.

Agora chega o momento de recuperar a calma, diminuir o stresse e os hábitos menos saudáveis. Afinal, com tudo o que tem para fazer, mal sobra tempo para respirar.

créditos: Ringana

Por esse motivo, o início de um novo ano é o momento ideal para que retome a rotina gole a gole com as Ringana Drinks que trazem mais potência, leveza e calma, com o melhor que a natureza tem para oferecer.

Faça um detox e recupere o seu equilíbrio com estas bebidas frescas e deliciosas que cuidam por dentro e por fora e ajudarão a recuperar das festas de fim de ano.

Estimule a sua vitalidade

Para aqueles que têm dificuldade em levantar-se de manhã, estes produtos serão um grande estimulante. Começar o dia será mais fácil com o Ringanachi. Trata-se de uma alternativa ideal ao café, já que contém substâncias vegetais bioativas que ajudam a despertar e dão energia.

créditos: Ringana

O shot natural de sabor picante e frutado pode ser usado para ajudar a despertar como também contra a desmotivação depois de uma pausa no trabalho e a volta à rotina. Dose recomendada: tomar 1 frasco de Ringanachi (30 ml) ao dia.

Prepare-se para uma noite bem dormida

Muitas pessoas têm dificuldade para conciliar o sono depois das férias e o regresso à rotina, que traz consigo distrações que podem prejudicar um bom descanso.

créditos: Ringana

A solução está no Ringanaisi, uma bebida calmante de substâncias vegetais que traz um relaxamento máximo. Esta bebida vegana está pensada para ajudar a desacelerar e relaxar, e permitir um bom sono reparador e bom descanso, para que consiga enfrentar o dia seguinte com muita energia.

Dose recomendada: 1 frasco de Ringanaisi (30 ml) por dia misturado com pelo menos 150 ml de água.

Combata a gordura acumulada de forma natural

A retenção de líquidos, gordura acumulada, sensação de inchaço e outras coisas que envolvem a falta de leveza... as coisas habituais depois de um período de excessos. O inovador chá Ringanadea reúne ingredientes puramente naturais numa bebida altamente concentrada.

créditos: Ringana

A sua composição única converte esta injeção de beleza no acompanhamento perfeito para um estilo de vida saudável e preocupado com o cuidado tanto por dentro como por fora.

Dose recomendada: 1 frasco de 30 ml por dia misturado com 750ml de água.