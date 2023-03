1. Um brunch cinco estrelas com direito a palácio

No dia 19 de março, o NAU Palácio do Governador, em Belém convida a comemorar o Dia do Pai no Ânfora, com um brunch especial desenhado pela equipa da chef Vera Silva, em modo buffet.

O brunch do Dia do Pai, do hotel cinco estrelas, conta com uma variada oferta de bebidas, uma seleção de cereais, pães e pastelaria com manteigas e compotas para acompanhar. Esta oferta é complementada por tábuas de queijos e de enchidos, por pratos quentes e frios com diversos sabores, e por uma seleção de pastelaria fina.

Para os amantes de doces, nota para panquecas com nozes e xarope de ácer, os scones e frutas diversas para desfrutar com sumos naturais, chá e café.

Nos pratos frios pode experimentar sapateira cozida, salada coleslaw, de bacalhau ou de ovas e coentros. Nos pratos quentes há ovos, bacon crocante, tomate assado ou legumes salteados. Pode ainda optar por pratos mais consistentes como pargo no forno ou arroz de pato à antiga, que podem ser acompanhadas de vinho branco, tinto e rosé.

A refeição fica completa com uma seleção de pastelaria fina, que inclui mousse de chocolate com Gran Marnier, maçã assada em Moscatel, pudim Abade Priscos ou uma seleção de fruta da época. O difícil vai ser escolher.

O brunch de Dia do Pai tem um custo de 49€ por pessoa. As crianças entre os 3 e os 12 anos têm desconto de 50%. A oferta é gratuita para crianças até aos 2 anos. Há dois horários disponíveis: entre as 12h30 e as 14h ou entre as 14h e as 16h. É aconselhada reserva prévia através dos contactos 212 467 800 ou palaciodogovernador@nauhotels.com.

2. Com este brunch também celebra a chegada da primavera ao som de Bossa Nova

créditos: Divulgação

A nova carta do brunch de primavera do restaurante Citrus Grill, no Lisbon Marriott Hotel, tem arranque a 19 de março. Aos fins de semana, entre as 12h e as 15h30, pode ainda contar com a dupla André Marques (violão) e Daniela Mendes (voz) num concerto intimista de Bossa Nova.

À mesa, pode contar com uma grande variedade de pães artesanais e iogurtes, frutas frescas laminadas, seleção de saladas, queijos e charcutarias nacionais e internacionais, estação ao vivo e de frios, pratos quentes e sobremesas, num menu preparado pelo chef executivo Dominic Smart. Tudo isto é acompanhado pela habitual welcome drink, desta feita, o cocktail de assinatura “Batida Tropical”.

Menção honrosa para as sobremesas, com mini pudim de pão e manteiga com cobertura de merengue, cheesecake de morango, bolo de cenoura com cobertura de queijo de limão, pêssego melba, panna cotta, pastel de nata com gelado, mille feuillet, salada de frutas, mousse de chocolate caseira com ginja, fonte de chocolate com frutas frescas e marshmallow, além da pastelaria francesa e dinamarquesa.

O preço do brunch é de 44€ por pessoa. As crianças até aos quatro anos não pagam e dos 5 aos aos 10 anos, têm 50% de desconto. Saiba mais informações aqui.

3. Uma viagem ao Líbano à boleia do novo brunch do Sumaya

créditos: Sumaya

O restaurante libanês Sumaya, em Lisboa, apresenta um brunch que é uma amostra da cozinha daquele país do Médio Oriente. O menu de brunch, disponível todos os dias da semana, das 9h às 12h00, oferece cinco opções diferentes, a 9€ cada, com direito a uma bebida e café.

No que toca às bebidas, a mesa do Sumaya apresenta sumo natural do dia ou limonada, café (expresso, turco, abatanado, cappuccino, galão ou descafeinado), infusões de camomila e jasmim, zhourat ou menta fresca. Saiba mais aqui.

4. Brunch todo o dia no The Brunch Room

créditos: TOZE Canaveira Fotografia

Inspirado nas pessoas e nos momentos de partilha descontraídos e felizes, nasceu o The Brunch Room, a “sala de estar” em funcionamento das 7h30 às 21h30. O restaurante está localizado no Bairro Azul de Lisboa, no piso 0 do edifício da Real Residência do Real Hotels Group.

Com escolha à carta tem disponíveis diversos tipos de tostas abertas escandinava ou prensadas, wraps e tapiocas, ovos confecionados das mais variadas formas, panquecas e croissants, mas também burgers e bagels, saladas, bowls e granolas, cocktails e mocktails. Mais informações aqui.

5. Um novo brunch para os lados de Belém

créditos: Divulgação

Localizado no bairro de Belém, em Lisboa, o Viseversa é uma das mais recentes novidades da restauração lisboeta, espaço inaugurado no final de 2022. Ao domingo é o brunch que faz as honras da casa, depois de ter estado em formato soft opening, num convívio ideal para família e amigos.

O brunch é servido em estilo buffet, com algumas estações, por 35€. O valor inclui um bar de mimosas e bloody mary, e alguns sumos. As restantes bebidas são cobradas à parte.

Concebido ao estilo de um Grand Café parisiense, a decoração do Viserversa é elegante e cosmopolita. Além do brunch, o restaurante é um “all day dining” com inspiração internacional, com pratos de todo o mundo. Com uma seleção dos melhores produtos e com uma carta de vinhos à altura, oferece diversidade e alguma curiosidade no momento de pedir.

Destaque para a carta de cocktails com assinatura dos mixologistas Patrícia Cabecinha e Filipe Ventura. Reservas através do 219 023 205.

6. Um brunch de super-heróis em homenagem ao nosso herói

créditos: Divulgação

As escolhas do Hulk, os snacks da Mulher-Maravilha, as tostas do Capitão América e os doces do Iron Man, são alguns dos pratos a provar no dia 19 de março, em estilo buffet, no Akla Restaurant, do InterContinental Lisbon, das 11h30 às 15h.

Há ainda decoração temática, tatuagens temporárias e uma photo wall para uma fotografia para mais tarde recordar. A equipa do restaurante vai estar vestida a rigor.

Detalhando o menu, nas escolhas do Hulk, o habitual cesto de pão e viennoserie e fruta laminada. As tostas do Capitão América são compostas por queijo brie e morangos e também hummus e cogumelos. Já a especial Sandes de Entrecote Black Angus é a eleição do Batman.

Nas estações mais doces pode contar com as bowls de açaí ou iogurte vegetal com fruta e granola, da Mulher-Maravilha ou com a toast de clementina e gelado, cheesecake de pistachio, macarrons de morango e crepes com variados sabores, cortesia do Iron Man.

O menu tem o valor de 36€ por pessoa, com bebidas incluídas – frias e quentes. Crianças dos 4 aos 12 anos, inclusive, têm um desconto de 50%. As reservas podem ser efetuadas através do 213 818 700 ou lisha.reservations@ihg.com. Valet parking incluído.

7. Sunday Feast, a refeição que promete satisfazer os pais mais exigentes

créditos: Gmiller

No Penha Longa Resort, em Sintra, domingo é dia de Sunday Feast, um banquete à hora de almoço, entre as 13h e as 16h, pensado em famílias ou amigos que gostem de passar este dia da semana de uma forma diferente, à mesa. Ou para assinalar o Dia do Pai.

Disponível no Penha Longa Mercatto, este banquete conta com várias estações (saladas, Nasser, marisco do Chef, buffet de quentes, kids corner e sobremesas) onde se destacam as ostras e maçã verde, uma seleção de Caviar, a salada fattoush ou o tabbouleh, mas também bacalhau com broa de milho em cama de espinafres ou folhado de novilho com cebolinha pérola e balsâmico, para os mais tradicionais. A estrela da refeição é a estação do Chef, onde um cozinheiro confeciona, no momento, risotto de beterraba com espuma de queijo chévre e um T-Bone Steak.

Nas sobremesas pode degustar um golden eye caramel ou um cheesecake de caramelo. Para aqueles que preferem sabores frutados, há pedras de yuzu, tarte de citrinos ou purple de coco e canga, entre outras opções.

O valor desta refeição é de 64€ por pessoa (sem bebidas) e as crianças até aos 12 anos só pagam metade. Reservas através dos contactos 910 001 518 ou restaurants@penhalonga.com