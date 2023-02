Três anos volvidos sobre a sua abertura na capital portuguesa, o restaurante libanês Sumaya apresenta um brunch que faz uma mostra da cozinha daquele país do Médio Oriente. A sugestão passa pela apresentação de novos pratos, doces e salgados, todos eles incluídos numa tradicional mesa de pequeno almoço libanesa.

O menu de brunch, disponível todos os dias da semana das 9h00 às 12h00, oferece cinco opções diferentes, a 9 euros cada, com direito a uma bebida e café.

Um quinteto de opões que inclui: Manouché, pizza tradicional libanesa de zaatar (tempero libanês), de queijo ou mix, com vegetais. Servido com labneh (queijo creme). Beid, ovos mexidos com salsichas sujouk ou queijo halloumi. Servido com pão e vegetais. Foul, um pequeno-almoço típico libanês à base de favas, temperado com azeite, limão e salsa. Servido com pão e vegetais. Ataif Ashta, panquecas libanesas com creme de leite. Servidas com fruta fresca. Salata Fweké, bowl de frutas frescas com creme de leite (Ashta). Servido com mel e frutos secos.

Sumaya Rua da Escola Politécnica, n.º 40, Lisboa Contactos: tel. 213 470 351

No que toca às bebidas, a mesa do Sumaya apresenta sumo natural do dia ou limonada, café (expresso, turco, abatanado, cappuccino, galão ou descafeinado), infusões de camomila e jasmim, zhourat ou menta fresca.