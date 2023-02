Esta é uma história gastronómica que começou quando Iracema e Adérito tinham 20 anos, numa viela escura com um snack bar com um balcão, 13 bancos e petiscos do outro mundo. Por ser um local frio, mas onde todos queriam ir, nasceu o nome “Geadas” e hoje toda a família é conhecida assim, tendo já uma estrela Michelin que é quase mais um elemento do clã de Bragança.

Para uma jornada completa de “sabores Geadas”, o restaurante Grill Dom Fernando terá disponíveis ementas diferentes para cada um dos dias, com couvert, entrada quente, sopa, carne e sobremesa, quer ao almoço, quer ao jantar. Assim, por 50 euros por pessoa (com bebidas incluídas), brilham sabores transmontanos como as Repolgas com chouriço e croutons; a Chouriça de carne e Chouriça de boche assada; o Javali estufado com castanhas; Posta de Carne Mirandesa com batata a murro e grelos salteados.

Esta semana gastronómica conta com o apoio dos vinhos Casa do Joa, onde em vinhas centenárias surgem vinhos transmontanos. A iniciativa conta ainda com o apoio dos azeites Arvolea, também da região de Trás-os-Montes. Esta edição tem como embaixador gastronómico Virgílio Gomes.

As reservas para estes dias de comeres transmontanos podem fazer-se aqui.