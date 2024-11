Das 15h00 às 20h00, o Hotel Crowne Plaza, em plena Avenida da Boavista, no Porto, acolhe os produtores da região transmontana que vão dar a conhecer as suas mais recentes novidades, assim como a sua história e tradições. A 7 de dezembro, enófilos, profissionais do setor e público em geral vão reunir-se, num ambiente informal, para provar mais de uma centena e meia de vinhos produzidos exclusivamente em Trás-os-Montes. O evento conta com a organização da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes.

O principal objetivo da iniciativa Trás-os-Montes em Prova "é elevar o patamar dos vinhos desta região vitivinícola, dando a conhecer o que de melhor se faz no setor nas terras transmontanas. São vinhos verdadeiramente únicos ou não fosse Trás-os-Montes a região portuguesa com maior expressão de vinhas velhas centenárias, com solos ora graníticos ora xistosos, com dezenas de castas autóctones e onde funcionam ainda antigos lagares rupestres. Tudo isto tem permitido que a região se diferencie na produção de vinhos inigualáveis”, sublinha a organização da iniciativa.

Esta edição conta com os vinhos Bago de Ouro, Alto do Joa & Feito de Joa, Casa José Pedro, Casal Faria, Cinética, De Sousa, Encostas de Sonim, Encostas de Vassal, Erbon & Dom Botelho, Flandório, Mabitxo, Maria Gins, Marimbelo, Mont'alegre Vinhos, Ninho da Pita, Palmeirim D'Inglaterra, Persistente, Quinta das Corriças e Quinta do Salvante. A estes juntam-se ainda os vinhos Quinta Serra d'Oura & Head Rock, Romano Cunha, Terra Montana & Vinum Flaviae, Terras de Mogadouro, Villela Seca, Vinhas Velhas Mogadouro e Vinho dos Mortos, para todos juntos revelarem o caráter e personalidade dos vinhos de Trás-os-Montes.

Os bilhetes custam 10€ e podem ser adquiridos antecipadamente online ou no local do evento. O acesso permite provar todas as referências disponíveis, dos diferentes produtores.