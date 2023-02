Em Lisboa, o novo brunch tem horário alargado de manhã até à noite

Inspirado nas pessoas e nos momentos de partilha descontraídos e felizes, nasceu o The Brunch Room, a “sala de estar” em funcionamento das 7h30 às 21h30. O novo The Brunch Room está localizado no Bairro Azul de Lisboa, no piso 0 do edifício da Real Residência do Real Hotels Group (Rua Ramalho Ortigão, n.º 41), e dá colo a conversas e partilhas de experiências, ideias e conhecimento, entre amigos, famílias, vizinhos e parceiros.

Da carta fazem parte vários tipos de tostas abertas escandinava ou prensadas, wraps e tapiocas, ovos confecionados das mais variadas formas, panquecas e croissants, mas também burgers e bagels, saladas, bowls e granolas, cocktails e mocktails.

créditos: Real Hotels Group

A cor que caracteriza este novo espaço é o azul, que pode ser apreciada nos detalhes decorativos da “sala de estar” que tem 36 lugares. Está ainda previsto ter 12 lugares na esplanada quando o tempo soalheiro já for mais chamativo.

Desde o início da manhã até ao final do dia (7h30-21h30), o The Brunch Room é a divisão da casa onde é servida comida gulosa e aconchegante.

As reservas podem fazer-se através dos telefones 912 234 234 e 213 822 900 ou o e-mail book@thebrunchroom.pt