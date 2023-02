No dia 21 de fevereiro, o tradicional Cozido à Portuguesa, rei do menu carnavalesco, será um dos pratos principais do Brunch de Carnaval a decorrer no restaurante Composto no piso zero do hotel de cinco estrelas.

Um brunch que levará também à mesa entradas frias e quentes, dourada braseada com molho verde, leguminosas cozidas com arroz, batata a murro com ratatouille de legumes e buffet de sobremesas.

As crianças terão oportunidade de assistir, no auditório do hotel, com capacidade para 348 pessoas, a uma das duas sessões de cinema, às 10h30 ou às 15h00, dos filmes "Rio I" e "Rio II" que os transportará para o mundo divertido da arara-azul no Rio de Janeiro. O Hilton Porto Gaia terá ainda à disposição muita animação para os mais novos.

O Brunch de Carnaval orça os 55 euros por pessoa e inclui welcome drink e showcooking.

Informações e reservas através do e-mail guestservice@hiltonportogaia.com ou telefone 222 449 200