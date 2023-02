Já dizia o ditado: ano novo, vida nova. Neste caso será mais estação nova, vida (quase) nova. Se no verão o Go a Lisboa é um rooftop com um dos maiores miradouros perto de Alcântara, no inverno podemos deparar-nos com um problema. Mas se a necessidade aguça o engenho, o espaço adapta-se à nova realidade.

Ditados à parte, entraram os acrílicos, os aquecedores e as mantas, no Rooftop Oasis, sucedendo aos “expressores de água para ajudar a apaziguar o calor nos dias mais quentes” – como escrevíamos no verão a propósito da abertura – espaço esse que mantém o brunch ou pequeno-almoço, o almoço e as bebidas ao fim do dia, com novas propostas por parte da Chef Inga Martin. E inaugurou-se o Supper Club, para uma refeição mais demorada e para um pé de dança, como já tínhamos adiantado anteriormente.

Somos mais uma vez recebidos pelo casal Annabel Grima e Yulian Patzelt, desta vez numa fria noite de inverno, mas para uma refeição dentro de portas. O projeto está “praticamente terminado”, partilha Yulian, faltando apenas umas luzes para compor mais o ambiente.

O supper club acaba por ser uma extensão do andar de cima, mas com um ambiente mais privado. A luz ténue dá-nos essa impressão. No centro da sala encontramos o bar, quadrado com 20 lugares a toda a volta e três estações de cocktails (além de um segunda bar de apoio), uma forma inteligente de aproveitar os pilares que fazem parte da estrutura do edifício, e que podia cortar o espaço. No bar podemos escolher entre os inúmeros cocktails de autor enquanto apreciamos a mestria dos bartenders.

Abrimos a refeição com um desses cocktails, o Gajah (10€). Intenso e cítrico é composto por Tequila, Jamu (uma mistura de ervas usada na Indonésia) e limão. A acompanhar a bebida vem também um chupa-chupa, que é suposto irmos molhando na bebida. Um efeito surpresa. Mas há outras opções como Baisao (8€), com Licor Sencha Fukujyu e Vermute seco, que é mais licoroso e floral, ou Zui quan (11€), com Aguardente, pera bêbeda e baunilha, enaltecendo as ervas e especiarias. Há ainda opções sem álcool, os já tradicionais mocktails, como o Mockbel (5€) – em homenagem a Annabele, que não consome bebidas alcoólicas – com citronela e xarope de iogurte, ou Mushbuck (5€) com Trigo sarraceno e xarope de shiitake, além das típicas long drinks, cervejas, refrigerantes ou kombucha.

Os mais atentos ao menu poderão ver um aviso “Ask the team for secret cocktail specials” (Peça à equipa pela lista secreta de cocktails). Yulian evidencia isso em conversa: “Nós temos cocktails que não estão na carta, que têm de ser pedidos no bar”. Questionamos se é preciso fazer alguma coisa para se ter acesso a essa exclusividade ao que o anfitrião diz trata-se apenas de um jogo. Afinal, parte da mística de irmos a um bar é podermos pedir sugestões aos próprios barmens. E esta é uma forma de encetar conversa.

A carta de vinhos também pode surpreende pela escolha de produtores mais pequenos, como, por exemplo, o Guru, do Douro, e um dos vinhos preferidos de Yulian.

Na mesa podemos abrir as hostilidades com uma seleção de queijos (9,5€) e charcutaria (9€) com Pão de fermentação lenta a acompanhar, ou Croquetes de rabo de boi e mostarda (6€).

A carta é da responsabilidade da Cheh Inga Martin. créditos: DR

HORÁRIOS Go A Lisboa Rooftop* Terças, quartas e quintas: 16h-1h | Sextas: 12h00-2h Sábados: 11h-2h | Domingos: 11h-19h Segundas: encerrado *Brunch: sextas, sábados, domingos e feriados: 11h-17h Go A Lisboa Pop Up Supper Club Quartas: 19h-1h | Quintas: 19h-2h Sextas e Sábados: 19h-3h Domingos, Segundas e Terças: encerrado Contactos e reservas: Endereço: Calçada do Livramento, 17, 1350-188 Lisboa Tel: +351 21 594 1117

Email: info@goalisboa.com I Eventos: events@goalisboa.com

Seguimos com Lavagante, remoulade e brioche (18€), Vieiras, laranja, toranja, tomate e lima desidratada (10€) ou Tártaro de novilho e crocante de alga noori (10€), nas entradas, Lírio curado, beurre blanc de dashi e salicórnia (14€) e Camarão tigre, manteiga de miso e furikake de laranja (24€), nos peixes, Magret de pato, endívias, cogumelos e jus de mel e alfazema (9€) e Chambão de borrego, azeite de hortelã, romã e húmus (22€), nas carnes e Legumes baby, puré de abobora assada, harissa e pó de beterraba (7€), na opção vegetariana. Estes são apenas alguns exemplos, há mais opções de pratos assinados pela Chef Inga Martin a explorar.

Como nos explicam, há um sentimento de comunidade nos supper clubs, onde as pessoas gostam de socializar e aqui não é exceção, com a diferença de que no Go a Lisboa também se pode dançar. E é isso que acontece quando se arredam as mesas (jantares estão disponíveis de quarta a sábado, a partir das 19h) e se abre a pista de dança do clube, às quintas, sextas e sábados, a partir das 23h. Uma opção de pré-noite em Lisboa, ou não, caso opte por não prolongar depois das 3h.

O SAPO Lifestyle visitou o Supper Club a convite do Go a Lisboa.