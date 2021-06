A Häagen-Dazs apresenta as novidades de loja para o verão, onde anuncia dois sabores de gelado com álcool.

No âmbito da campanha “Love The Mix”, os consumidores já não precisarão de escolher entre gelados e cocktais: Lime Mojito Sorbet e Piña Colada Ice Cream juntam estas duas opções.

Lime Mojito Sorbet, sorvete de lima com rum e molho de lima e folhas de hortelã – uma opção 100% vegan -, e o Piña Colada Ice Cream, gelado de ananás e coco ralado com molho de rum e ananás. Ambos com um toque suave a álcool (menos de1,1% de álcool), estes dois novos sabores juntam o melhor dos dois mundos – gelados e cocktails.

Inspirada nestes novos sabores, a Häagen-Dazs apresenta ainda uma nova criação – o Pineapple Mango Paradise – em formato standard e mini. Esta novidade inclui o novo sabor Piña Colada Ice Cream, Mango Sorbet, cookie de macadâmia, cubos de ananás e natas.

Complementarmente a estas novidades, continua a ser possível os consumidores poderem personalizar as suas sobremesas - crepes e waffles -, combinando-os com os seus sabores de gelado favoritos, incluindo estes dois novos, e toppings à escolha.