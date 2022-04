Um hambúrguer com queijo e caramelo? É uma das novidades da Burger King e está disponível em duas versões

Originals Queijo & Caramelo, disponível com um ou dois hambúrgueres, é uma das novas propostas da Originals by Burger King, a gama gourmet da popular cadeia de restauração norte-americana. "Para os amantes do doce e do mais delicado, promete conquistar o até o paladar mais requintado. Num pão de brioche muito fofo, encontramos 150 gramas de carne Angus preparada na grelha, envolta em duas fatias de queijo flamengo com denominação de origem", informa a empresa em comunicado.

"O toque crunchy é dado pela cebola crocante, acompanhada por um molho de caramelo, que vai cobrir os pimentos-vermelhos, os canónigos e os rebentos de rúcula. Todos os ingredientes são envolvidos num molho de queijo semi-curado, que é irresistível desde a primeira até a última dentada", refere ainda o documento. Para além do Originals Queijo & Caramelo, a Burger King acaba de lançar também o Originals Ibérico, também ele disponível em duas versões, com um ou dois hambúrgueres no pão.

"O sabor intenso da carne 100% Angus, a cremosidade do queijo Manchego com denominação de origem e a frescura dos canónigos, da rúcula e do tomate acabados de apanhar da horta vão levar os consumidores a desfrutar de uma autêntica experiência gastronómica ibérica. Como se não bastasse, esta inovadora receita promete surpreender com o molho secreto Originals, garantindo uma verdadeira explosão de sabor", assegura ainda a popular marca de restauração norte-americana. Estes dois novos hambúrgueres de edição limitada contam com ingredientes premium, muitos deles com denominação de origem protegida, um fator distintivo que os torna ainda mais suculentos.

"Originals by Burger King é o resultado da aposta estratégica da marca e do seu olhar atento para as necessidades, preocupações e preferências de todos os consumidores de hambúrgueres, até os mais exigentes", refere ainda. Para promover as novas propostas, que são servidas em embalagens criadas especialmente para este novo segmento gourmet, a cadeia de restauração elaborou uma campanha de comunicação ousada e divertida. "98% dos betos aprovam as novas edições limitadas", garante.