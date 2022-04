A pensar nesta ocasião, a Savoy Signature preparou programas gastronómicos diferentes e especiais para desfrutar nos restaurantes dos hotéis Savoy Palace, Royal Savoy e Saccharum.

O Chef executivo Carlos Gonçalves concebeu três cartas únicas, que fazem jus a esta festividade numa combinação de propostas clássicas com conceitos inovadores, que conferem autenticidade a cada um dos seus pratos.

Savoy Palace: luxo contemporâneo à mesa

À luz das tendências atuais, o restaurante Terreiro no Savoy Palace, apresenta o brunch para dois, ao estilo buffet, como refeição para este domingo de Páscoa, em conjunto com uma magnífica seleção de bebidas e vinhos, ao som de um trio de Jazz.

A carta do Terreiro preparada para este dia propõe uma variedade de petiscos, guarnições, sobremesas e saladas que serão confecionadas ao vivo, em estações criadas para este momento.

A Viennoiserie dá entrada às iguarias de pastelaria, que serão deliciadas a par da oferta de fruta, como a popular granola suíça Bircher Muesli com frutos vermelhos marinados com baunilha ou o Pudim de saladas compostas.

Nos gostos salgados, o menu convida a criar a sua própria salada, de Chicória, Espinafres ou Rúcula, ou a experimentar a Salada de queijo de cabra com maçã e nozes caramelizadas, de Quinoa com legumes ou a de Pasta caprese.

Nas degustações principais, estarão disponíveis as estações ao vivo da clássica Perna de borrego assada com Alecrim, de Ovos ou de Risotos, que poderão ser saboreadas com as guarnições de Tomate cereja assado, Beterraba cozida, Baba Ganoush e pão pita ou Salada de pimentos assados e muito mais.

Os bolos dão a provar a Tarte de maçã, o Bolo de amêndoa e gila, a Mousse de chocolate e uma variedade Tarteletes de fruta.

Culinária caseira com vista sobre o oceano no Royal Savoy

Em plena comemoração do 20º aniversário, o Royal Savoy seguiu em busca das raízes da gastronomia portuguesa para trazer para o prato os paladares ancestrais no jantar de Páscoa, a ser celebrado no restaurante Armada, na noite de 17 de abril.

Neste familiar refúgio, o jantar irá tomar também o formato de buffet, para uma degustação completa, que percorre os aperitivos, a sopa, o buffet quente, as sobremesas e uma ‘estação’ do Chef.

De início, delicia-se um Easter Bunny cocktail, de aperitivo, para seguidamente entrar no mundo das saladas, das mais complexas às mais simples, compostas por alfaces, tomate, cenoura, pepino, pimentos ou cebola, como a de Atum selado em crosta de caju e chutney de tangerina, de Bife thai com abacaxi, brócolos e sementes de sésamo, de Pepino e funcho em iogurte de endro, de Tártaro de beterraba, rúcula, alperces e queijo de cabra em vinagrete de mel ou a Cascata de camarão, sempre a completar com o delicioso molho de Vinagrete, maionese, cocktail ou iogurte.

A sopa prepara para os astros da noite com um Velouté de cogumelos selvagem e queijo creme de ervas finas. Da assinatura do Chef, surge a aclamada Perna de borrego assado e o seu jus com Molho de menta.

E os quentes com um leque de variadas opções que recordam os tradicionais da cozinha e vinhos nacionais com um Tamboril confitado em azeite de ervas, acelgas salteadas e molho de champagne ou um Pato assado e molho de Gran Marnier para compor com Arroz selvagem em aroma de menta e Batata assada em alecrim e azeite, Assado de castanhas, abóbora e beringela e azeitona preta, para acompanhar com um branco do Douro, o Conde Monsul ou um Tinto da Bairrada, o Aliança.

Para terminar, o Armada apresenta uma variedade de deliciosas sobremesas, Fruta laminada e Tábua de queijos, para completar com um Vinho Madeira, meio doce, de 5 anos.

Saccharum convida à serenidade

O tranquilo Saccharum promete uma experiência gastronómica de 16 a 17 de abril, nos restaurantes Alambique e Trapiche. Para a Sala Melaço fica reservado um glamoroso Jantar de Gala.

No sábado, o jantar é servido no Alambique a partir das 19h com um prato principal bem alusivo à Páscoa, inserido num menu de 3 ou 4 pratos: Sela de cabrito recheada com migas de broa, enchidos, azeitonas, espigos salteados, arroz de carqueja e lima.

Já no domingo de Páscoa, dia 17 de abril às 13h, o Trapiche terá preparado um menu de almoço bem típico com Ensopado de cabrito no tacho acompanhado por arroz de espigos e legumes da horta salteados em azeite.

No mesmo dia, às 19h, a Sala Melaço veste-se de glamour e apresenta um jantar de gala com menu recheado de sabores, em que os pratos principais serão Arroz de cherne cremoso com coentros e Coxa de pato no forno com batatinhas assadas com alecrim, algo e espigos cozidos.