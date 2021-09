A partir do dia 9 de setembro, as portas da Quintas de Melgaço estão abertas para acolher os amantes do fascinante mundo do vinho, numa das épocas mais especiais do ano: as vindimas. Com um programa de enoturismo renovado, os visitantes poderão experienciar todo o processo vínico, do corte da uva ao copo.

No coração da sub-região de Monção e Melgaço, os mais de 500 pequenos produtores que integram a família da Quintas de Melgaço estão prestes a dar as boas-vindas ao ponto-alto do ano vinícola, com a colheita das uvas, onde a casta Alvarinho é a protagonista.

Este ano, o convite estendido ao público apela a que todos os apaixonados pelo Vinho Verde se deixem surpreender no programa de Experiência Vindima. O momento de boas-vindas acontecerá na adega da Quintas de Melgaço, onde os visitantes receberão um “kit vindimas”, composto por itens essenciais para que este desafio seja vivido em pleno.

Todos os participantes serão recebidos e acompanhados pelos produtores mais experientes da Casa. Estes profissionais estarão disponíveis para desvendar os segredos dos métodos e saberes ancestrais que resultam nos vinhos QM, enquanto os grupos se dirigem para as vinhas.

Depois do momento da apanha das uvas, será realizado um percurso pela adega, onde poderão ser observados e explicados, com a ajuda de um guia, todos os procedimentos que transformam a uva em néctar.

Esta aventura termina com chave-de-ouro numa digressão sensorial à escolha do visitante: um piquenique nas vinhas, tendo como pano de fundo a beleza natural de Melgaço; ou uma prova dos vinhos QM, que promete uma viagem pelos sabores da região.

A Experiência Vindima & Prova destina-se a um mínimo de duas pessoas, pelo preço de 30€, por pessoa. Esta modalidade inclui a visita pelas vinhas, com prova de um dos vinhos mais icónicos do portfólio QM (Torre de Menagem, Alvarinho QM, Rosé QM, Espumante Reserva QM), que poderão ser harmonizados com iguarias típicas da região.

A Experiência Vindima & Piquenique poderá ser vivida também por pelo menos duas pessoas (pelo mesmo preço), sendo que a visita termina com um piquenique na vinha, acompanhado pelo Alvarinho QM ou pelo Rosé QM, dois ex-libris da Quintas de Melgaço, igualmente acompanhados por produtos da região.

Para além das referidas experiências, desenhadas a pensar especialmente nas vindimas, todas as modalidades de prova já conhecidas do público e disponíveis ao longo de todo o ano, também serão uma opção.

As visitas requerem inscrição prévia (através do +351 251 410 020 ou enoturismo@quintasdemelgaco.pt).