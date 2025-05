Na presente edição o Provocação de Sabores conta com a presença de cerca de 50 produtores nacionais, oferecendo ao público um programa que inclui provas de vinhos, showcookings e animação musical.

A iniciativa a decorrer entre as 15h30 e as 20h00 destaca os showcookings com chefs e sommeliers, como Sónia Ramos, Luís Mourão, Jorge Zacarias, João Gonçalves, Guilherme Mollering, entre outros. Juntos, vão apresentar receitas originais harmonizadas com vinhos da marca Banda D’Além.

No dia 11, as propostas gastronómicas incluem pratos como Sopa de marisco, doces regionais, Tiborna de bacalhau e Carnes gourmet em bolo do caco, com curadoria dos sommeliers Augusto Brumatti e Pedro Durand.

Os bilhetes encontram-se à venda na Ticketline e a programação pode ser consultada aqui.