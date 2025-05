Este ano, o Trás-os-Montes em Prova no Porto decorre, pela primeira vez, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no coração da Baixa, e num horário mais alargado (11h00-13h00; 15h00-20h00). Na 4.ª edição deste evento vínico, organizado pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM), a iniciativa conta com 25 produtores da região transmontana, alguns deles estreantes, e mais de 130 referências em prova, vinhos produzidos exclusivamente em Trás-os-Montes.



Durante o dia 17, haverá ainda lugar para duas masterclass exclusivas, organizadas pela CVRTM e conduzidas por José João Santos, formador, jornalista e provador da “Revista de Vinhos”. As masterclass são gratuitas, mas carecem de inscrição obrigatória aqui, já que os lugares são limitados. A da manhã decorre das 11h30 às 13h00, sob o tema “Trás-os-Montes: Arca de Noé de Vinhas Velhas”. À tarde, “Trás-os-Montes: Vinhos além do óbvio e novos protagonistas” realiza-se entre as 16h00 e as 17h30.

“O principal objetivo da iniciativa Trás-os-Montes em Prova é permitir aos produtores darem a conhecer toda a sua qualidade e potencial, elevando o patamar que os vinhos da nossa região orgulhosamente têm. Com as novidades deste ano, estamos com uma expetativa ainda maior e totalmente empenhados para surpreender todos aqueles que nos visitarem”, refere a presidente da CVRTM, Ana Alves.

Com os seus solos ricos, graníticos e xistosos, Trás-os-Montes é a região portuguesa com maior número de vinhas velhas centenárias e conta com dezenas de castas autóctones. Os tradicionais e antigos lagares rupestres ainda funcionam e ali nascem vinhos singulares.

Os bilhetes custam 10€ e podem ser adquiridos, exclusivamente no local, no dia do evento.

Produtores em prova: Bago de Ouro; Casa do Joa; Casa José Pedro; De Sousa; Encostas de Sonim; Erbon;Flandório; Mabitxo; Mont'alegre Vinhos; Ninho da Pita; Palmeirim D'Inglaterra; Parapente; Quinta das Corriças;Quinta do Ermeiro; Quinta do Salvante; Quinta Recomeço; Quinta Serra d'Oura; Quinta Vale dos Montes; Quinta Valle Madruga; Secret Spot; Terra Montana; Terras de Mogadouro; Villela Seca; Vinhas Velhas Mogadouro; Vinho dos Mortos.