A cabra vai ao pote, mas desta vez faz uma paragem pela Índia. No próximo domingo, dia 11 de maio, o Chaxoilar regressa à emblemática casa de pasto Chaxoila, em Vila Real, para mais uma tarde de domingo onde se cruzam tradição, criatividade e uma boa dose de festa.

A estrela da tarde será a cabra no pote ao estilo de Maharashtra, estado indiano situado acima de Goa, reinterpretada pela chef Catarina Teixeira, atual comandante da cozinha do Chaxoila. A acompanhar, haverá um reconfortante caldo de cebola e uma seleção de vinhos curada por Maria Aguiar do bar Libatio, de Peso da Régua, com harmonizações a copo ou garrafa (refeição a 20€, bebidas à parte). A animação estará a cargo de Fernando Alvim que promete animar a tarde com um set cúmplice do ambiente descontraído. Uma escolha que reforça o tom de festa improvisada, como manda a tradição oral da boa mesa portuguesa, num evento marcado para as 17h.

Cabra no pote, festa no prato e alma transmontana no regresso do Chaxoilar, em Vila Real O exterior do restaurante. créditos: Divulgação

Casa de pasto desde 1947, o Chaxoila é considerada uma verdadeira instituição da gastronomia transmontana. Mais do que um jantar, o Chaxoilar é um ritual de partilha, onde o passado e o presente se sentam à mesma mesa. José Carlos dos Santos, o responsável pelo espaço, mantém viva a essência do restaurante fundado por Fernanda Brites, lendária autora das “Tripas aos Molhos”, uma das mais icónicas criações da gastronomia local.

Fica a questão: para quem é este domingo? Para os curiosos e os comensais de coração aberto. Para os que gostam de tradição com reinterpretação e de boa conversa com um copo na mão.