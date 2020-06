No Palácio Chiado, casa de comeres instalada num edifício histórico do século XVIII, a reabertura, após mais de dois meses de encerramento, faz-se mediante as medidas de segurança conhecidas para a restauração: é obrigatório entrar de máscara, mas antes há que desinfetar o calçado num tapete com uma solução higienizadora e usar o álcool gel disponibilizado para desinfetar as mãos.

No espaço que foi certificado com o selo “Clean & Safe”, os menus deixaram de existir em formato físico e passam a estar disponíveis via telemóvel, através de QR CODE.

De 30 em 30 minutos, uma sineta indica uma nova ronda de desinfeção do espaço. Para além dos cinco conceitos de cozinha disponíveis para degustar no Palácio Chiado, aquele espaço passa a contar com entregas ao domicílio e take away.

As encomendas podem ser feitas de terça a sábado, das 12h00 às 22h00, através do e-mail geral@palaciochiado.pt

Palácio Chiado Rua do Alecrim 70, Lisboa Contactos: Tel. 210 101 184; E-mail: geral@palaciochiado.pt

Entretanto, as visitas guiadas continuam a acontecer, mas em formato virtual com o Professor André Ferreira, num relato que traz aos interessados os heróis clássicos, histórias e curiosidades do Palácio Chiado.