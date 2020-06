Receitas rápidas e nutritivas é o mote lançado em mais um workshop orientado por Vanessa Andrade que, em duas sessões, uma a 6 de junho (14h30 às 17h30), outra a 7 (10h30 às 13h00), propõe receitas com base em três alimentos, o arroz, as lentilhas e o tofu.

“O objetivo deste workshop é ajudar a planear as refeições da semana facilmente, rentabilizando os alimentos que temos em casa. Com poucos alimentos perceber quais as refeições que podemos fazer e, acima de tudo, maximizar as possíveis combinações. Sempre com o sabor, a consciência e a saúde como denominador comum”, refere Vanessa Andrade, a empreendedora que lançou o projeto Green Smiles, para uma alimentação consciente e responsável.

O workshop terá dois horários disponíveis “para manter grupos pequenos e com uma grande dinâmica de partilha de dúvidas, questões e sugestões. Ao longo da iniciativa, vou também abordar o tema da alimentação consciente e do que é necessário para a mantermos de forma consistente com dicas concretas”.

Os interessados no curso que orça os 20 euros, terão de se inscrever através do email hello@greensmiles.pt. Por essa mesma via receberão informação sobre o link a que terão de aceder para interagirem com Vanessa Andrade no dia do workshop.

Vanessa Andrade tem formação em culinária macrobiótica e estilo de vida saudável. Acredita que “Os pequenos-almoços e os snacks suscitam muitas dúvidas na hora de escolher o que comer. Simplificar com consciência, optando por alimentos de qualidade, faz toda a diferença na nossa saúde”