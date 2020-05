A 18 de maio último os restaurantes nacionais reabriram portas, após dois meses de encerramento no decorrer do estado de emergência decretado como resposta à contenção da COVID-19. Uma reabertura mediante medidas excecionais impostas à restauração portuguesa e que implicam, por exemplo, o uso obrigatório de máscara ou viseira por parte dos funcionários, lotação máxima de 50% do estabelecimento e distanciamento físico recomendado de dois metros entre clientes.

Agora, com Portugal em situação de calamidade e com a terceira fase de desconfinamento do Governo a arrancar a 1 de junho, a restauração nacional conhece novas regras, nomeadamente no que respeita ao fim da lotação máxima de 50% dos estabelecimentos, com um distanciamento mínimo de metro e meio e desde que exista uma barreira física a separar os clientes, por exemplo um acrílico.

Recorde-se que ainda no mês de abril e no decorrer de um webinar, a AHRESP, maior associação do setor em Portugal, sublinhava que a colocação de acrílicos nos restaurantes não constava nas medidas incluídas no “Guia de Boas Práticas para a Restauração e Bebidas”, entregue ao Governo, antecedendo a reabertura dos restaurantes.

“Temos muitos empresários a fazer compras de acrílicos e medidores de temperatura. Neste momento essas medidas não constam do guia, pelo menos da nossa parte”, sublinhava na altura Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP.