Assim, lemos no documento que a lotação máxima no interior dos centros comerciais não pode exceder os cinco visitantes por cada 100 m2 de área, quanto ao distanciamento social, este será de dois metros entre pessoas.

Quando a lotação máxima do centro foi atingida, a recomendação deixada ao gestor dos centro é para que "proceda ao encerramento do espaço temporariamente, por ação da equipa de vigilantes, devendo ser um procedimentos devidamente comunicado por via do sistema de som/infográficos".

No que respeita às áreas de restauração, a APCC remete para “as regras de utilização definidas especificamente para estes espaços com a anulação lugares sentados, de modo a cumprir o distanciamento social de dois metros”.

Já os tempos de permanência dentro das estruturas comerciais, deverão restringir-se ao “estritamente necessário”.

Os visitantes terão de fazer “uso obrigatório de máscaras e/ou viseira” e aconselha-se a desmobilização dos “grupos acima de dez pessoas, exceto se fizerem parte da mesma família”.

Tal como nos restantes espaços públicos, deverão observar-se os princípios de etiqueta respiratória e higienização das mãos, “por todos os visitantes, colaboradores das lojas e pessoal das equipas internas”, adianta a Associação Portuguesa de Centros Comerciais.

Acessos delimitados e equipamentos infantis desativados

Ainda nos pontos que diretamente influenciam a visita dos consumidores, destacam-se os que se prendem com as regras de acesso e circulação dentro dos centros comerciais.

Recomenda a APCC a “distinção de portas de entrada e saída de visitantes do centro comercial, com colocação de infografia respetiva. Proceder de igual modo adequando as circulações do centro à diferenciação de entrada/saída das lojas, nos casos em que essa situação se verifica com frentes de lojas que o permitam”.

créditos: Christian DeKnock

Já os “acessos e atendimentos prioritários a serem acautelados em todo o centro de acordo com o regime geral específico da atual situação de combate à pandemia da Covid-19”, refere a associação. Que recorda, as “regras de utilização de elevadores, nomeadamente a sua capacidade máxima”.

Nas zonas comuns dos centros há que “restringir/encerrar: Equipamentos lúdicos para crianças e playgrounds; desativação dos carrinhos de passeio infantis”.

O mesmo guia de boas-práticas defende a “medição da temperatura corporal dos funcionários e a existência de um protocolo para casos suspeitos. Recomenda-se sempre que possível, a disponibilização de uma sala higienizada, com cadeira e sem elementos decorativos ou de conforto (sofás, cortinados, tapetes), evitando o uso de materiais de difícil limpeza (têxteis, etc.), e onde se proceda ao resguardo de eventual caso suspeito, enquanto se procede ao contacto com as autoridades de saúde e se aguarda a atuação das equipas de emergência médica”.

