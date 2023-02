“Neste ano, o éclair que costuma ser o preferido dos clientes tem base de massa choux e craquelin, recheio de creme de pistáchio, chocolate branco e framboesas frescas, pelo valor de 5,5 euros”, informa a Leitaria da Quinta do Paço a propósito de uma das suas edições especiais de Dia dos Namorados.

O “crak! Coração”, por sua vez, é recheado com creme de queijo e frutos vermelhos e tem o valor de 2,5 euros, sendo ideal para acompanhar o café (éclair + café, 3,1 euros).

A Leitaria da Quinta do Paço conta também com uma parceria com uma marca de flores, a Blomster by Pi, para criar um pack de flores com éclair por 20 euros.

“A campanha do Dia dos Namorados estará disponível de 1 a 14 de fevereiro e, durante este período, em todas as compras feitas em loja de valor igual ao superior a 10 euros, os clientes ficarão habilitados a receber um lanche para dois”, sublinha a marca.

A Leitaria da Quinta do Paço, uma casa centenária, com marca na história da cidade do Porto, é conhecida pelo seu chantilly de produção própria e artesanal, variedade de laticínios e os seus éclairs. Possui atualmente nove lojas, por todo o país: Largo de S. Francisco (Braga); Centro Comercial Oeiras Parque e Pick-up store Parede (Lisboa); Praça Guilherme Gomes Fernandes; Mercado do Bom Sucesso; NorteShopping; El Corte Inglês, MarShopping e Supercor Fluvial, situadas no Porto.

A gama especial Dia dos Namorados estará disponível em todas as lojas, UberEats, Bolt Food, Glovo ou através do site da marca.