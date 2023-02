“As aulas são destinadas para profissionais pizzaiolos que desejem aprender as técnicas base da pizza napolitana ou para entusiastas e apaixonados pela pizza napolitana. Trabalharemos técnicas de preparação da pizza napolitana, trabalharemos à mão e com a masseira e a abertura das massas. Ensinaremos também a parte prática e teórica sobre as etapas da fermentação natural e regras para ter uma pizza napolitana de origem”, explica Gennaro Langella.

Gennaro Langella, nasceu em 1981, em Nápoles, numa família de quatro gerações de pizzaiolos. Começou com 13 anos a dar os primeiros passos no mundo da cozinha na histórica pizzaria da família, e durante a sua carreira de quase 30 anos já trabalhou com inúmeros chefs da cozinha napolitana como Gaetano Fazio, Antonio Starita, Salvatore Santucci, Enzo Esposito - filho de Gaetano Esposito e conhecido como o "cavaliere della pizza", entre outros.

O curso, que acontece na rua de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, tem início no dia 6 de fevereiro e termina no dia 10. Existem seis vagas disponíveis para as 30 horas de aulas, divididas entre teóricas, práticas e um estágio na M'Ar recreo, com um custo de 900 euros por pessoa. As inscrições fazem-se através do e-mail geral@marrecreo.com