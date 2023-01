Ao longo do mês, todos os interessados poderão degustar os menus nos restaurantes aderentes em Portugal continental e Açores, numa primeira edição do “Chefs à Prova” centrada nos sabores sazonais de cada região. Assim, em cada um dos restaurantes que participam no projeto, os amantes de gastronomia poderão experimentar quatro pratos e quatro cervejas, num menu inédito preparado em conjunto com Estrella Damm.

Cada prato confecionado harmoniza com as características de cada uma das quatro cervejas com um perfil bem distinto: Estrella Damm, Voll Damm, Bock Damm ou Inedit. Mas o desafio não termina aqui. Em cada menu, um dos pratos será confecionado com uma das cervejas com a qual o prato harmoniza.

O “Chefs à Prova” vai estar presente em várias zonas do país, como Aveiro, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Guimarães, Lisboa, Porto e Açores. Com a assinatura de Leonel Pereira, António Loureiro, Carlos Afonso, Vitor Adão, Ruben Pacheco, Tiago Santos, João Correia, entre muitos outros, os chefs terão de se reinventar nos menus que vão criar. Para consultar todos os restaurantes aderentes, bem como os respetivos menus e preços, há que aceder aqui.