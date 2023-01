A experiência Dia dos Namorados nas Grutas de Mira d’Aire é exclusiva a 20 casais e decorre após uma visita guiada (opcional) àquela que é uma das “7 Maravilhas Naturais de Portugal”. A 75 metros abaixo da superfície, os participantes na iniciativa encontram um cenário singular: o jantar, iluminado por centenas de velas, inclui entradas, um prato principal (carne, peixe ou vegetariano), sobremesa e bebidas durante a refeição.

O programa, com reserva prévia obrigatória e um custo de 280 euros por casal, permite àqueles que optem por prolongar a noite, a estada num bungalow por 190 euros (uma noite para duas pessoas – inclui pequeno almoço e um toque de romantismo adicional à chegada).

Os detalhes sobre o jantar nas Grutas de Mira d’Aire podem ser consultados aqui. As reservas fazem-se através do e-mail geral@grandideia.pt ou através do telefone 963 763 717.

A iniciativa conta com a organização da Grand’Ideia empresa que, para além de despedidas de solteira e surpresas românticas, é também especialista em team buildings e eventos corporativos. Tem ainda uma loja online com prendas criativas e personalizadas, como o SOS Chocolate, Potes temáticos com ideias de Momentos a Dois ou para Apimentar ou Caixas Surpresa para todos os bolsos.