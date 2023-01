Uma escapadinha. A casa flutuante do Zêzere

Próximo à aldeia de xisto de Álvaro, no concelho de Oleiros, o rio Zêzere acolhe o Floating Álvaro, a casa que flutua, equipada para receber até seis hóspedes. Uma estada que convida a relaxar ao ritmo da pacatez das águas do rio e a descobrir os muitos pontos de interesse na região.

A casa que flutua é um projeto surge “pela importância que o rio Zêzere sempre teve na minha vida. Desde pequeno que venho para aqui pescar. Foi onde criei algumas das memórias mais felizes da minha vida e sempre tive aquele bichinho de fazer alguma coisa que permitisse que todos aqueles que por aqui passam possam experienciar tudo o que a Natureza e a aldeia tem para oferecer”, conta Pedro Castanheira, um dos rostos da iniciativa.

Este é um espaço que serve diferentes propósitos. Seja para um recanto romântico, uma casa no meio da natureza para passar dias em família ou uma escapadinha com amigos. Atracado na marina de Álvaro, os visitantes são convidados a fazer um passeio de barco numa extensão de 30 km em águas calmas. Saiba mais aqui.

Um passeio. Nova série de televisão reaviva Rota do Crime do Padre Amaro em Leiria

créditos: Divulgação

Baseado numa adaptação para televisão da obra homónima do escritor Eça de Queirós, “O Crime do Padre Amaro” passa também a ser uma rota literária e patrimonial em Leiria, com a reativação da Rota do Crime do Padre Amaro, aos domingos, de 29 de janeiro a 26 de fevereiro, às 11h00.

O percurso com a duração de 1h30 tem seis pontos de paragem na zona histórica de Leiria e é acompanhado por um ator vestido à época. Saiba como se inscrever aqui.

Um jantar. Refeição vínica no Algarve ou na Ericeira

créditos: Pexels

A 28 de janeiro, a região do Dão desce até ao Algarve para uma masterclass e jantar vínico. A primeira experiência “Vini e Sapori” do Paper Moon, no W Algarve, que associa o vinho à gastronomia, contará com a presença da Quinta das Mestras.

A convite de Miguel Martins, wine curator do hotel, o produtor da Quinta das Mestras vai conduzir a masterclass, a partir das 18h00, onde serão apresentados os vinhos da propriedade e onde os participantes poderão fazer uma prova, acompanhada de canapés. Depois, segue-se o jantar de cinco momentos no Paper Moon. Saiba mais aqui.

Também a 28 de janeiro, mas na Ericeira, o restaurante The Capsule Café apresenta o seu primeiro evento dedicado aos vinhos naturais, harmonizando-os com um menu desenhado para o momento, com início marcado para as 19h

Inaugurado em dezembro de 2021, o The Capsule Cafe é um projeto que nasce pelas mãos de Tanya e Sacha, um casal ucraniano que se apaixonou pela vila e decidiu ficar. À mesa chegam as propostas gastronómicas do chef Alex. O jantar vínico pretende dar a conhecer a singularidade dos vinhos naturais, de produtores portugueses, que compõem a carta de vinhos do restaurante. Saiba mais aqui.

Um evento. Exponoivos de regresso a Lisboa

A maior feira de casamento do país, apresenta a sua edição Premium em Lisboa, a 28 de janeiro, entre as 11h e as 19h, no hotel Marriott. Haverá também a 11 de março, no Algarve, no Pine Cliffs Resort.

Esta edição promete uma seleção exclusiva das melhores empresas do setor, pois apenas um grupo limitado de empresas que se destacam pela qualidade de produtos e serviços de cada subsetor envolvente vão marcar presença.

As últimas tendências e sugestões de joalharia, moda, arranjos florais, fotografia, recintos para a festa entre outros detalhes são as propostas da Exponoivos. Estarão presentes expositores de organizações como o Intercontinental Cascais-Estoril, NU Skin, Gri-Gri Noivas, Cristina Lopes Atelier, BESTRAVEL Cascais, Anselmo Rosa Joalheiros ou Clássicos Fialho.

Para garantir a entrada as inscrições devem ser feitas aqui a fim de submeter um formulário de acesso que, uma vez aceite, admitirá a entrada gratuita.

Uma sugestão extra. 4 livros para se entreter no fim de semana

Um livro que nos inspira e desperta para a causa da preservação da Natureza, ricamente ilustrado, outro que nos enreda nas ruas de Paris, um enigma no seio do Vaticano ou um guia sobre os vinhos de uma emblemática região nacional são as nossas sugestões de leituras para este fim de semana. Saiba mais sobre os livros aqui.