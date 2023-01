“De coração para coração”

À residência de Dalai Lama em Dharamsala, na Índia, chega um visitante especial. Sua Santidade interrompe a meditação matinal para cumprimentar um transtornado Panda Gigante, que viajara muitos quilómetros para este encontro. Recebendo-o como um amigo, Sua Santidade convida-o para um passeio pela floresta e fala-lhe da importância da bondade e da compaixão para com a Natureza pois dela depende a nossa sobrevivência.

Os textos inspiradores de Dalai Lama, ilustrados por McDonnell, refletem sobre o futuro do nosso planeta e clamam por uma revolução compassiva, lembrando-nos de que somos todos membros de uma única família que partilha uma pequena casa chamada Terra.

De coração para coração (edição Albatroz), com autoria do Dalai Lama e Patrick McDonnell, tem o preço de 22,2 euros.

“O apartamento em Paris”

Jess precisa de começar do zero. Está sem dinheiro, sozinha, acabou de deixar o emprego, em circunstâncias pouco claras. Ben, o seu meio-irmão, não ficou muito contente quando ela lhe perguntou se podia ficar em sua casa por uns tempos, mas não foi capaz de lhe dizer que não. De certeza de que tudo ia correr bem.

Quando ela chega a Paris, descobre que o meio-irmão mora num apartamento, que ela nunca imaginaria que ele tivesse dinheiro para pagar. E, mais intrigante ainda: as chaves e a carteira de Ben estão lá, mas ele não. Os dias passam, Ben continua desaparecido e as questões acerca da sua vida começam a surgir na cabeça de Jess. Os vizinhos são um grupo eclético e não muito simpático. A socialite, o tipo porreiro, o alcoólico, a porteira. Jess não sabe em quem confiar. Todos são vizinhos. Todos são suspeitos. E todos sabem algo que não estão a contar.

O Apartamento em Paris (edição Planeta), de Lucy Foley, tem o preço de 18,9 euros.

“A pele do tambor”

Faltam 11 minutos para a meia-noite quando o sistema central do Vaticano é atacado por um vírus informático que divulga uma mensagem sobre uma igreja em Sevilha que "mata para se defender". O enigma agita os serviços de informação, que se empenham como nunca em descobrir a identidade do hacker. Lorenzo Quart, padre “fiável como um canivete suíço”, parte com a missão de investigar a igreja envolvida na polémica e depara-se com uma realidade mais complexa do que esperava. Há o velho padre e o seu jovem acólito; a mulher adúltera de olhos cor de mel; a freira americana que está a restaurar as obras de arte da igreja; um banqueiro ciumento; três pitorescos bandidos; vários homens de negócios e até mesmo o arcebispo de Sevilha.

A pele do tambor (edição Asa), de Arturo Pérez-Reverte, tem o preço de 19,9 euros.

“Monção & Melgaço - Guia de vinhos 2022”

Como é que uma zona que sempre foi conhecida pelos vinhos tintos, chegou a atualidade como exponente máximo de vinhos brancos, sobretudo na casta Alvarinho? Que alterações climáticas e geológicas estão na base da originalidade vinícola desta região à beira do Rio Minho, questiona o jornalista João Paulo Martins para quem a originalidade dos vinhos e a fama secular desta sub-região dos Vinhos Verdes justificam plenamente esta edição. Mas não se trata apenas de um guia com notas de prova. Este livro comporta um capítulo sobre a história da região e dos seus vinhos, um capítulo de vinhos velhos e, como é habitual neste tipo de guias, uma seleção dos “Melhores do Ano”. Além dos vinhos brancos, que atualmente são os mais representativos da região, inclui rosés, espumantes e aguardentes vínicas.