Valores de humidade elevados (humidade relativa superior a 50-60%) criam condições de sobrevivência e proliferação ideais para certos microrganismos, incluindo os fungos. Quando crescem, podem originar os bolores, visíveis habitualmente junto a janelas, nas paredes ou nos locais da casa mais húmidos como a casa de banho e a cozinha.

Existem várias doenças associadas à exposição aos fungos, podendo atingir vários órgãos e surgir em diferentes idades.

O pulmão é um dos órgãos mais afetados, uma vez que os fungos e toxinas produzidas são inalados em grandes quantidades nos locais húmidos e pouco ventilados.

Alguns exemplos de doenças associadas à exposição a bolores

A asma é uma doença pulmonar crónica que se caracteriza por sintomas que variam ao longo do tempo – tosse, falta de ar, sensação de aperto torácico ou pieira. Muitos asmáticos têm alergias, podendo os seus sintomas serem agravados na presença de alergénios como o pólen, pêlo do gato, entre outros. Os bolores são também um dos agentes aos quais os asmáticos são suscetíveis, sendo essencial evitar espaços com humidade e manter a prescrição crónica de inaladores, segundo a indicação do médico assistente.

Outras doenças menos comuns podem originar fibrose pulmonar podendo progredir para falência respiratória e necessidade de transplante pulmonar. A Pneumonite de Hipersensibilidade é um exemplo de doença com estas características, que pode ser causada e agravada pelos fungos.

Por fim, os grupos de risco como doentes com doença respiratória crónica (DPOC, Fibrose Quística, entre outras) estão em maior risco decomplicações.

Podem mesmo existir casos de pneumonias e infeções disseminadas nos doentes com um sistema imunitário debilitado (doenças imunossupressoras ou medicação imunossupressora como no caso dos doentes transplantados).

O que fazer?

O foco está principalmente na prevenção da exposição, já que há evidência que intervenções precoces, na diminuição da exposição a humidade e bolores têm efeitos protetores, incluindo em crianças asmáticas.

É, deste modo, essencial tomar medidas na eliminação da humidade e bolores – corrigir problemas estruturais dos edifícios que causem infiltrações, manter níveis baixos de humidade relativa dentro de casa e ventilar eficazmente as áreas mais suscetíveis à presença de humidade como a casa-de-banho e cozinha. A DECO disponibiliza várias dicas sobre formas de evitar e combater a humidade em casa.

Um artigo do médico David Barros Coelho, Pneumologista no Centro Hospitalar Universitário de São João no Porto.

