Inaugurado em dezembro de 2021, o The Capsule Cafe, na Ericeira, é um projeto que nasce pelas mãos de Tanya e Sacha, um casal ucraniano que se apaixonou pela vila e decidiu ficar. À mesa chegam as propostas gastronómicas do chef Alex. A 28 de janeiro, o jantar vínico pretende dar a conhecer a singularidade dos vinhos naturais, de produtores portugueses, que compõem a carta de vinhos do restaurante.

Do menu, há a destacar o Confit de vegetais, com mousse de tarô, wasabi, chocolate branco e castanha; o Rolo de carne com ameixas, molho de beterraba e alho negro; o Kebab de aves com molho de iogurte e atum, siracha glaceada e cogumelos e Rum baba com creme de aipo e conhaque.

The Capsule Cafe Rua da Fonte do Cabo, n.º 54, Fração B, Ericeira Contactos: tel. 912 203 807

A harmonizar com os pratos estarão os vinhos Dominó 2020 (tinto), Vira Cabeças 218 (branco), Senhora D´Arrábida 2015, da Península de Setúbal (tinto) e Uivo Pet Nat branco 2011.

O evento, terá início às 19h00, com um menu harmonizado de cinco momentos, com um valor por pessoa de 70 euros por pessoa.