Prato que faz parte da matriz gastronómica nacional, o Cozido à Portuguesa (ou cozidos à portuguesa, dada a diversidade regional) pede horas de dedicação, legumes, enchidos e carnes variadas. E porque o Restaurante Grill D. Fernando, no Altis Grand Hotel, em Lisboa, é um espaço de gastronomia lusa, o chef Alexandre Gomes reserva quintas-feiras “à Grand e à Portuguesa”. O mesmo é dizer, um prato cheio de Cozido à Portuguesa.

Para além do tradicional prato que faz dos ingredientes cozidos o seu trunfo, os comensais encontram no Restaurante Grill D. Fernando uma seleção de sugestões de origem gastronómica lusa, de carne e peixe, tendo ainda uma opção vegetariana e uma sugestão do chef, diferente todos os dias. No final da refeição, segue-se o carrinho de sobremesas, onde o chef Caldas apresenta sempre doces típicos e fruta da época.

O Cozido à Portuguesa no Altis Grand Hotel orça os 26 euros por pessoa, com as reservas a fazerem-se pelo telefone 213 106 000.