Em homenagem à efeméride, destacam-se dois menus no Wow exclusivamente harmonizados com vinho do Porto. Um destes eventos decorre no restaurante Barão Fladgate, integrado nas caves Taylor’s, onde repousam as pipas e um dos maiores tonéis usados no envelhecimento dos vinhos do produtor. O restaurante liderado pelo chef Tiago Ramos tem neste menu o apogeu da ligação entre gastronomia e vinho do Porto. A proposta do Barão Fladgate é desvendada ao longo de três pratos, que se fazem acompanhar por um trio de vinhos do Porto Taylor’s e a vista sobre a cidade do Porto. Este menu tem o valor de 75 euros por pessoa. Pelo mesmo valor também é possível prolongar experiência gastronómica com uma visita às caves Taylor’s,

Por seu turno, o menu de degustação “1828 by Bodega El Capricho”, a steakhouse do Wow, compõe-se de sete momentos, em que se destacam as carnes maturas de bois velhos, criados em liberdade. Para o menu, que inclui Rosbife, Cecina e Costela de boi, entre outros, o 1828 criou um conjunto de harmonização que leva ao copo vinhos do Porto Taylor’s (por um valor complementar de 50 euros).

O menu de degustação “1828 by Bodega El Capricho” orça os 90 euros por pessoa. A seleção vínica de vinho do Porto Taylor´s acresce 50 euros por pessoa.

Ainda na sexta-feira, além do convite para homenagear o dia a bordo destes menus especiais, os clientes do 1828, do Barão Fladgate e ainda do bar vínico Angel’s Share poderão assistir a aberturas a fogo de garrafas de vinho do Porto, tendo direito à oferta de um cálice de vinho do Porto para prova. A oferta repete-se também em todos os restantes espaços de restauração do Wow.