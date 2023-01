Aprenda a fazer cocktails com quem sabe? Aproveite esta masterclass com um bartender premiado

Responsável por criar receitas de autor e diferentes conceitos com a sua coquetelaria, o nome de Heitor Marin não é de todo desconhecido neste mundo da mixologia. Um dos seus maiores prazeres é mostrar a personalidade através de cocktails clássicos e não esquecendo o conceito e a história por detrás dessas bebidas.

"Gosto de criar receitas que harmonizam com pratos e também agradar a todo o tipo de público", afirmou Heitor numa pré-masterclass, que teve lugar no Seen Lisboa by Olivier, num aquecimento para a masterclass que está agendada para 27 de janeiro, entre as 16h30 e as 18h, a 48€ por pessoa, no restaurante situado na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Há 20 lugares disponíveis e as reservas podem ser feitas através do mail reservas@seenlx.com até às 12h de dia 27 de janeiro.

Nesta masterclass vai poder aprender a fazer quatro bebidas de assinatura do Seen São Paulo By Olivier criadas por Heitor Marin.

créditos: Divulgação

Daruma, que está na carta desde 2017, Dourado, um cocktail à base de whisky que lhe garantiu a vaga na final do concurso World Class 2018, Gémeos que resulta da parceria com uma astróloga que ajudou a criar uma lista de 12 bebidas para os 12 signos de zodíaco e exclusiva para 2023, sendo que este é o mais vendido dos 12 e Liffey, um cocktail que começa por ser defumado em madeira de jatobá (uma madeira brasileira), e que está disponível desde a primeira carta do restaurante criada em 2014 e com o qual venceu o Jameson Bartenders Ball 2014. “Eu testei várias (madeiras), mas a de jatobá era a que dava o sabor mais amargo”, afirma o headbartender.

Quatro cocktails distintos que prometem adequar-se aos mais variados gostos - frutado, doce, amargo ou ácido - que vão estar disponíveis em modo pop-up até 2 de fevereiro no Seen Lisboa.

O Seen São Paulo by Olivier vende mais de nove mil cocktails por ano e conta com mais de 70 opções no menu, desde as mais clássicas, às mais conceptuais. “Também temos cocktails mais desafiadores como o Latino com leite de tigre – para quem não sabe é o caldo que acompanha o ceviche – e que é um pouco mais salgado”, explica Heitor, que elege o Dourado e o Liffy como os seus cocktails de eleição da masterclass. Como bebida preferida o gin fizz é a sua escolha.