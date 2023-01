O Vinho do Porto é o pilar da tradição vitivinícola duriense e um importante património nacional, mote para o Mind The Glass celebrar com uma semana de atividades, com vinhos do Porto a copo e a preços especiais, cocktails específicos e exclusivos, uma conversa e prova comentada e um jantar vínico.

Desta forma, quem visitar este espaço na Praça de Gomes Teixeira, a conhecida “Praça dos Leões”, no Porto pode contar com uma “Carta Especial de Vinhos do Porto”, que pode consumir a copo, comprar a garrafa para consumir no espaço ou passar na garrafeira e levar um ou mais vinhos para se deliciar em casa. “Tudo com descontos especiais”, informa a equipa do Mind The Glass.

Também na semana de 24 a 28 de janeiro, haverá uma carta de cocktails com vinho do Porto, exclusiva para esta celebração, onde constam o Porto Negroni, o CosmoPorto e o Canario.

Os vinhos podem ser desfrutados a solo ou a acompanhar algumas das sobremesas do Mind The Glass. “O melhor é mesmo pedir uma sugestão ao sommelier João Lourenço”, lemos em comunicado.

No Dia Internacional do Vinho do Porto, sexta-feira 27 de janeiro, o espaço organiza uma conversa, uma prova comentada e um jantar vínico. Assim, às 17h00, o tema da conversa é a “História do Vinho do Porto”; seguindo-se às 18h00 a prova comentada “Ruby vs Tawny”, por João Roseira, da Quinta do Infantado. Por seu turno, às 20h00, decorrerá um jantar vínico com harmonizações pensadas para celebrar o dia tão especial.

As inscrições para qualquer destas atividades podem ser feitas para o e-mail reservas@mindtheglass.pt ou para o telefone 913 093 932.