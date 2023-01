Se cuidar mais da mente e do corpo é um dos desejos para este ano, o Octant Évora tem uma proposta de três dias que pretende reequilibrar o organismo e fornecer a energia necessária para enfrentar os desafios deste ano. Nos dias 9, 10 e 11, o programa “Winter Try Out“, desenvolvido com o método Wim Hof, promete mais saúde, mais força e mais felicidade, através de exercícios de respiração, momentos de meditação, e exposição ao frio, pelas mãos do coach e autor Ricardo Pinhão. O número de lugares disponíveis para esta experiência imersiva é limitado e as reservas devem ser realizadas através do site do Octant Évora.

No contexto do Dia dos Namorados, os Octant Hotels Évora, Douro, Lousã, Praia Verde, Furnas ou Ponta Delgada, propõe entre 12 e 18 de fevereiro adicionar à noite um menu que homenageia os sabores locais. Valores a partir de 214 euros para duas pessoas com a reserva a poder realizar-se a partir de dia 1 de fevereiro, através do email reservations@octanthotels.com

No cenário dos Açores, o Octant Ponta Delgada convida a começar o fim de semana sem pressa, e a saborear todos os momentos com o Octant Brunch, disponível aos sábados e domingos no restaurante À Terra. Com autoria do chef Paulo Leite, o brunch promete ser uma viagem gastronómica que pode começar pela degustação de uma Baguette Vittelo Tonatto dos Açores, continuar com o Ovo Octant – ovo BT com molho de tomate assado, broa e queijo da ilha, e finalizar com showcooking. O Octant Brunch tem o custo de 28 euros por pessoa, e para crianças até aos 13 anos há preços especiais. É aconselhável reserva prévia.