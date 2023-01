Em 2023, a reconhecida fotógrafa americana Annie Leibovitz, assume o papel de artista residente da 9ª edição do relatório “A Vida em Casa” IKEA, o maior estudo dedicado ao tema no mundo.

“Tenho fotografado pessoas nas suas casas desde que comecei. É uma forma de perceber quem é realmente aquela pessoa. O conselho que dou aos jovens fotógrafos é fotografar as suas famílias. É uma das melhores maneiras de começar”, explica em comunicado.

Enquanto artista residente, Leibovitz irá viajar pelo mundo e fotografar pessoas nas suas casas em sete países diferentes: Japão, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Índia, Suécia e Inglaterra. O objetivo é criar uma série de 25 retratos que destacam as nuances da vida em casa, criando um documento fotográfico inspirado no Relatório “A Vida em Casa”, uma forma de ficarmos a conhecer a forma como as pessoas vivem hoje.

“Os resultados do estudo “A Vida em Casa” são um momento crucial todos os anos na IKEA. Ajudam-nos a concretizar a nossa visão de criar um melhor dia a dia para a maioria das pessoas. É por isso que estamos muito entusiasmados por nos juntarmos a Annie Leibovitz, uma verdadeira artista e pioneira, para virar a sua lente icónica para as vidas em casa que nem sempre vemos, e para as vozes que nem sempre ouvimos. Estamos ansiosos para trabalhar com ela ao longo de 2023 e envolver a próxima geração de artistas no processo”, afirma Marcus Engman, diretor criativo do grupo Ingka.

O estudo realizado através de um questionário lançado em 37 países, incluindo Portugal, com a participação de mais de 37 mil pessoas, visitas a casas e a opinião de diversos especialistas, será divulgado em Portugal, com dados locais, em fevereiro.