Mergulhando no motivo pelo qual é extremamente desagradável, a humorista recorda neste espetáculo momentos da sua infância e os clássicos dos primórdios da rubrica que dá o nome ao espetáculo, abrindo portas a polémicas e acontecimentos recentes que não passaram despercebidos. Risos e muitas gargalhadas é o que se pode esperar desta noite de humor.

No evento a decorrer a 10 de fevereiro no complexo Auditório do Palácio de Congressos do Algarve, pertencente à unidade hoteleira NAU Salgados Palace, localizada na Herdade dos Salgados, Joana Marques conta com a presença de convidados especiais.

Com alguns dos espetáculos nacionais já esgotados, ainda é possível adquirir bilhetes para ver ao vivo o "Extremamente Desagradável", em Albufeira. Na bilheteira Fnac, os interessados podem encontrar bilhetes para a primeira e segunda plateia, por 20 euros e 18 euros, respetivamente.

Com início agendado para as 21h30, Joana Marques promete levar ao Algarve uma singular noite de animação e risos. "Extremamente Desagradável" tem “tudo para correr bem, mas se for um desastre não se perde tudo – faz-se um episódio na rádio, no dia seguinte”, afirma Joana Marques.