Na seleção que aqui lhe deixamos, pode escolher ir até à Madeira, onde no Saccharum Resort & Spa, localizado na Calheta, a meia hora do Funchal, se celebra o São Valentim todo o mês de fevereiro, ou ir até aos Açores, ao Santa Bárbara Eco-Beach Resort na Ribeira Grande, em São Miguel, onde poderá aproveitar um programa especial de duas noites.

Como sugestões em Trás-os-Montes, a escolha recai entre uma noite num hotel centenário, como o elegante Vidago Palace Hotel, ou uma casa na árvore no Pedras Salgadas Nature & Spa Park, que oferecem jantares de degustação assinados por Vítor Matos.

No Douro, os dois programas para celebrar o 14 de fevereiro apontam para a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, que convida a um aperitivo à lareira e provas de vinhos da Quinta Nova ou da Taboadella, do Dão. Já no programa do Ventozelo Hotel & Quinta, o convite é não só a pernoitar dentro de um antigo balão de armazenamento de vinho, transformado em suite, como cada casal poderá elaborar o seu próprio “Blend a Dois” de vinho tinto.

Na tranquilidade da verdejante Serra de Sintra, o Penha Longa Resort é um cenário idílico para festejar o amor, seja numa estada romântica, num tratamento a dois no spa, ou num jantar à mesa dos restaurantes Spices ou Arola.

Na Ericeira, rodeados pela natureza, poderá passar este dia no Immerso Hotel, onde o chef Alexandre Silva preparou um menu com cinco momentos muito românticos, elaborados a partir do melhor que o Oeste tem para oferecer.

Rumo ao Alentejo, às portas de Évora, o Convento do Espinheiro propõe uma noite memorável para uma evasão a dois, um jantar à luz de velas no Divinus ou no italiano Olive e ainda uma massagem relaxamento no Spa durante a Love Week.

E por fim, uma novidade gastronómica em cenário campestre, a dois passos de Évora: o restaurante Cenoura-brava propõe um jantar de fine-dining de nove momentos, com opção de alojamento num dos quatro quartos da Quinta do Santo, onde está inserido.