“Dois misteriosos, um blogue, cinco livros, 5000 receitas, dez anos” é a frase que serve de apresentação à comemoração da década de existência da dupla de cozinheiros mais misterioso da blogosfera. O Casal Mistério sopra as velas e fá-lo com o lançamento de um novo livro. Casal Mistério 10 Anos – 70 Receitas, 20 Novas Dicas, uma edição Manuscrito, apresenta, no dizer dos autores, “as melhores receitas da última década”. De bónus, o livro apresenta uma dezena de dicas inéditas para que os cozinheiros domésticos não desperdicem nada: “nem tempo, nem comida”.

No novo livro as receitas dividem-se entre pequenos-almoços, almoços, lanches, jantares e sobremesas: “umas para a desgraça, outras para manter a linha”, advertem os autores que acrescentam estarmos perante “receitas simples, práticas e muito deliciosas.

Entre as receitas, destaque para o Brioche recheado com ovo e queijo derretido, Ovos nas nuvens, Rolinhos de pizza com queijo e fiambre, Rolo de espinafres com recheio de atum e iogurte grego, Palitos de pão alentejano com queijo derretido, Quiche de queijo-creme e presunto, Gamas e espargos salteados com molho de limão, Mousse de chocolate e caramelo.

Sobre o Casal Mistério há a dizer que “Ele (assim se apresenta) adora cozinhar, Ela (também assim se apresenta) adora comer. Ele adora côdea, Ela adora miolo de pão. Ele adora coxa de frango, Ela adora a perna”.

A dupla garante “que estes pormenores são os ingredientes fundamentais para um casamento feliz. Há dez anos decidiram criar um blogue de crítica-mistério, depois de um almoço desolador, e podemos dizer que o mundo nunca mais foi o mesmo - nem o deles, nem o nosso”.

No blogue onde assinam as suas crónicas e receitas, o Casal Mistério relata tudo: “o bom, o mau e o péssimo. Sem os agrados, as simpatias ou as atenções especiais habitualmente dedicadas aos críticos”.

créditos: Manuscrito

Sobre o sucesso que os acompanha, dizem Ele e Ela: “O que começou por ser um hobby depressa se transformou numa megalomania que já deu origem a um site com mais de 100 milhões de visualizações acumuladas, uma rubrica semanal na rádio, um canal de vídeos online, cinco livros, três prémios de melhor blogue do ano na categoria de culinária, a primeira feira de brunch e brinner em Portugal - o BrunchVilla, em Lisboa e no Porto - e ainda o podcast semanal ‘Favas Contadas’, no qual falamos da história da comida”.

O livro tem o preço de 17,9 euros.