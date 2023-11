Bolo de manteiga de amendoim só com 3 ingredientes numa caneca

Quem consegue dizer que não a um bolo de manteiga de amendoim com apenas três ingredientes e que só demora cinco minutos a fazer? Ainda por cima, não leva farinha e faz-se numa caneca no micro-ondas. Uma receita a partir do livro do Casal Mistério "10 Anos - 70 Receitas e 20 Novas Dicas".