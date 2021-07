Novo tinto alentejano que se bebe fresco tem rótulo com fotografia captada sobre a Gronelândia

O nome do novo vinho tinto do produtor alentejano Howard’s Folly tem o nome inspirado no cruzamento entre a palavra inglesa “fresh” e a portuguesa fresco. Idealmente servido a uma temperatura de 12 ºC, revela-se apto a ser consumido nos dias quentes de verão, ou quando se procura um tinto mais leve. Com notas de frutos silvestres, mirtilo, amora e groselha, é longo, fresco e suculento com suaves taninos.

O Freshco? é um field blend de pequenas parcelas de vinhas com mais de 45 anos localizadas em Portalegre, no sopé de granito da alentejana Serra de São Mamede, onde temperaturas mais frias lhes conferem complexidade e frescura.

A arte, que faz parte do ADN da Howard’s Folly, sendo uma das paixões de Howard Bilton, dono da casa produtora, reflete-se no rótulo deste novo vinho. O rótulo do Freshco? foi criado pelo artista Britânico Justin Brice Guariglia, cujo trabalho documenta e critica o envolvimento da humanidade na crise do aquecimento global.

A obra de arte destacada no rótulo do Frescho?, intitulada Akunnaaaq I, é uma fotografia tirada por Justin enquanto voava numa missão científica da NASA com o diretor de vendas de Howard Folly e filho de Howard, Tom Bilton, por cima dos glaciares derretidos da Gronelândia em 2016. O gelo na imagem derreteu uma semana após a fotografia ter sido tirada, e nunca mais voltará a formar-se.

créditos: Howard’s Folly

O nome do vinho, Freshco?, neste caso não só indica a temperatura à qual deve ser servido, mas também questiona o estado do clima da terra e pede ao consumidor que se envolva com esta questão.

"As alterações climáticas são algo que temos em atenção na Howard's Folly. Tentamos o nosso melhor para ter o mínimo impacto possível na Terra em tudo o que fazemos. É por isso que, quando decidimos criar um tinto fresco para estes dias de calor, escolhemos associar-nos ao ativista de alterações climáticas e artista Justin Brice Guariglia. O trabalho de Justin destaca os problemas que a nossa civilização está a enfrentar e, como a ideia nasceu por causa destes dias cada vez mais quentes, queríamos que este vinho fizesse o mesmo", explica Tom Bilton.

O artista britânico Justin Brice Guariglia. Noah Kalina

O Howard’s Folly Freshco? tem um preço recomendado de 10 euros está disponível em garrafeiras e no site da Howard’s Folly.

Situada em Estremoz, no Alto Alentejo, a Howard's Folly é uma adega urbana que se dedica à produção de pequenos lotes de vinhos premium, elaborados a partir de uma seleção de castas portuguesas. Este projeto foi concretizado pelo empresário britânico e colecionador de arte Howard Bilton e pelo enólogo de origem australiana David Baverstock. Juntos criaram um projeto que produz vinhos e reúne arte e caridade - para apoiar crianças carentes, através da Sovereign Art Foundation -, sob o mesmo teto.