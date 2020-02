A 17.ª edição da grande festa dos vinhos no norte do país, o Essência do Vinho, agenda no calendário de ações paralelas uma prova de vinhos Borges, casa fundada no século XIX pelos irmãos António e Francisco.

Desta forma, a 21 de fevereiro, sexta-feira (19h30), alguns dos vinhos premium da marca serão apresentados pelo enólogo José Maria Machado, numa harmonização feita lado a lado com o chefe Rui Martins, do restaurante O Paparico.

Adicionalmente, o Borges Grande Reserva Douro Tinto 2015 faz parte dos vinhos que irão compor a “Prova Bagos D’Ouro: 10 anos solidários, 10 vinhos d’Ouro”, conduzida por Bento Amaral, dia 21 de fevereiro, pelas 17h30, no IVDP (Instituto de Vinhos do Douro e Porto).

Organizado pela Essência do Vinho em parceria com a Associação Comercial do Porto, neste evento o público poderá provar mais de quatro mil vinhos de 400 produtores de Portugal e do Mundo.