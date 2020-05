Em março último, um dos maiores eventos nacionais do mundo dos cocktails e hospitalidade, o Lisbon Bar Show, viu a sua realização cancelada devido à pandemia provocada pela COVID-19.

Sem a oportunidade de juntar milhares de participantes em Lisboa, como tem sido hábito desde há vários anos, a organização do evento decidiu levar para o Instagram do Lisbon Bar Show (@lisbonbarshow), um live com um propósito definido, como nos conta o organizador do evento Alberto Pires: “O Lisbon Bar Show regressa no próximo ano, mas no próximo dia 18 de maio [17h00], deixo o convite para que se juntem a um brinde, celebrando a indústria de bar em Portugal e a sua rápida recuperação desta ´pausa` que atravessamos”.

Dezoito de maio que também festeja, em Portugal, o Dia Nacional do Cocktail, data instituída em 2016 e que pretende promover o sector das bebidas espirituosas e o know-how dos profissionais de bar.

Recorde-se que o Lisbon Bar Show apresenta anualmente várias palestras e workshops, inúmeras demonstrações de mixologia e provas de cocktails para profissionais da indústria, mas também para os curiosos e apreciadores de bebidas espirituosas, tudo num ambiente muito interativo e animado.