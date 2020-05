A ideia surgiu em 2019, quando as pessoas, de forma espontânea, acrescentavam os seus rabiscos artísticos ao rótulo original do primeiro Nat Cool, o Drink Me, néctar produzido pela portuguesa Niepoort. O olhar do rótulo com um espaço em branco na parte de baixo, da autoria do artista e designer Francisco Providência, convida ao desenho.

A partir daí, ao produtor de vinhos Dirk Niepoort, pareceu-lhe natural promover um concurso para os que quiserem enviar a sua versão artística deste rótulo. “O vencedor receberá 500 euros em vinhos Niepoort, e verá o seu rótulo ganhar vida nas garrafeiras, aquando do lançamento da próxima edição limitada de Nat Cool (cerca de três mil garrafas)”, sublinha aquele produtor em comunicado.

Até dia 31 de maio, cada pessoa pode enviar até três propostas de rótulos para o email natcoolart@niepoort.pt, através de fotografia ou digitalização, em dimensão A4.

As propostas irão sendo publicadas nas redes sociais, com o hashtag #natcoolart. De acordo com o regulamento do concurso, não é indispensável ter uma garrafa Nat Cool para poder submeter o rótulo à apreciação do júri. "Pode fazer download do rótulo, por forma a dar-lhe a roupagem artística", lemos em comunicado.

O júri deliberará qual dos rótulos traduz melhor o espírito “cool e funky” dos Nat Cool, "vinhos naturais, descomprometidos e fáceis de beber, que querem ser uma representação de vários terroirs em Portugal".

“Para mim, fazer vinho é uma arte, e como tal, faz todo o sentido envolvermos as pessoas na sua expressão artística”, acredita Dirk Niepoort. “Este concurso não é mais do que a apropriação de cada um sobre o Nat Cool. Para que este vinho seja ainda mais pessoal”.