Com algumas dezenas de produtores e expositores já confirmados das várias regiões do país, o evento contará com a apresentação das últimas novidades e colheitas.

De acordo com a organização do Vale do Lobo Wine Connection Tasting Experience, “a iniciativa foi especialmente desenvolvida a pensar, não só nos verdadeiros apreciadores e profissionais da área, como também no público em geral, que terá assim a oportunidade de conhecer, descobrir, degustar e adquirir as propostas dos expositores presentes”.

A edição deste ano, a 14 e 15 de março, no Auditorium de Vale do Lobo, conta com petiscos, iguarias e sabores tradicionais como queijo, presunto, enchidos, para harmonização com a oferta vínica do certame.

A animação musical estará entregue ao trio Amar Guitarra, com guitarra portuguesa, guitarras acústicas e percussão, viajando musicalmente por diversos estilos musicais desde o fado até ao flamenco, passando por Carlos Paredes, Astor Piazzolla e Paco de Lucia.

Os bilhetes para os dois dias de evento orçam os 10 euros.

Mais informações pelo tel. 289 353 322 e e-mail events@vdl.pt