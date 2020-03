A partir de 10 de março, repetindo o mesmo dia a cada mês, haverá dez post-its por restaurante, espalhados pelos centros comerciais das lojas SushiCorner. No caso da loja do Parque das Nações e do Colombo, estes estarão espalhados pelas ruas envolventes. As ofertas podem ir desde Temakis, Sushi Bowls ou Yakisobas e são válidas para as pessoas que encontrarem os post-its.

“As ofertas aplicam-se apenas ao dia em questão, até à hora de encerramento da loja e cada pessoa só poderá usufruir até dois vales. Esta campanha tem início dia 10 de março e dura até ao fim do ano. Todos os espaços da marca estarão envolvidos no desafio”, informa a equipa do SushiCorner.

Neste momento, o SushiCorner está presente nos centros comerciais do Campo Pequeno, Colombo e Saldanha, e na sua loja de rua, no Parque das Nações.

A iniciativa nasce para comemorar a primeira década da marca.