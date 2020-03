Frida Kahlo (6 de julho de 1907 a 13 de julho de 1954) passou por uma vida cheia de padrões sociais e dor física, o que despertou a sua necessidade de se reinventar na sua realidade restritiva.

Frida Kahlo transportou a sua dor física e doutrinas sociais na sua expressão artística e usou o seu estilo único de arte folclórica para ir mais além em questões sobre género, identidade, classe e raça. Atualmente ainda é recordada e aclamada pelo seu estilo primitivo e simbolismo por detrás dos seus autorretratos.

Frida Kahlo é a artista mais influente do modernismo latino-americano. Hoje, a sua personalidade inspira milhões de mulheres em todo o mundo e a sua mensagem ressoa mais alto do que nunca. Iniciou a conversa sobre igualdade de género e abriu a porta para a geração milénio revigorar as suas mensagens sobre padrões de beleza e empoderamento das mulheres. Orgulhosamente desafiou todos os padrões de beleza impostos e abraçou a sua própria beleza e valores culturais indígenas.

Carlos Dorado, presidente da Frida Kahlo Corporation, declarou: "Frida Kahlo, a criadora da "SELFIE", faleceu há mais de 60 anos, mas as suas ideias revolucionárias ainda vivem entre nós. Uma mulher forte, que transcendeu as barreiras da cultura, do tempo e da sociedade, e com a sua personalidade única, incentivou o mundo a pensar de maneira diferente".

A decisão da Ginarte de apresentar Frida Kahlo na sua série "As mulheres mais universais e famosas do mundo" reitera a relevância moderna da sua mensagem e a sua influência mesmo meio século depois.

A Ginarte concentrou-se no desenvolvimento de um produto de alta qualidade que permaneça genuíno na história, nas emoções e nas crenças de Frida Kahlo. O resultado é um gin artesanal surpreendentemente delicado, feito de frutas silvestres, milho, lavanda, hibisco, entre outros ingredientes.

A solução foi submetida a três níveis de destilação e filtração para alcançar um gin que exibe qualidades aromáticas imponentes e cheias de personalidade, e depois colocado numa garrafa artística inspirada no talento e carácter de Frida Kahlo.