Localizada no coração da zona rural de Hampshire, ao longo do rio Test, a destilaria de Bombay Sapphire® está a comemorar dez anos no histórico Laverstoke Mill, onde cada gota do seu gin é criada.

Para assinalar a data, a marca estabeleceu uma nova parceria com o designer Thomas Heatherwick, responsável pelo projeto das estufas da destilaria em vidro e onde os visitantes podem ver os botânicos e vegetais selecionados a dedo em todo o mundo, antes de serem infundidos a vapor para dar ao gin o seu sabor suave e complexo.

Para esta edição especial, a marca e o Heatherwick Studio uniram-se mais uma vez para criar um copo de Gin & Tonic personalizado que integra um conjunto composto por uma garrafa de edição limitada.

Com um design biofílico que incorpora a natureza no produto final, uma grande tendência de design que surgiu na última década e que tem vindo a ganhar força desde então, o mundo natural está no centro de todo o trabalho do Heatherwick, o que se reflete neste copo inspirado na estufa, que aproxima o fã do gin do ar livre de uma forma elegante e refrescante.

“Há dez anos, Bombay Sapphire apresentou-nos uma oportunidade de fazer algo com a sustentabilidade em mente, resultando no primeiro projeto de remodelação do mundo a alcançar o BREEAM Outstanding para design industrial, o mais alto reconhecimento do programa de avaliação ambiental de edifícios líder no mundo. Transformámos o que sobrava de uma antiga fábrica de papel numa destilaria com a natureza no seu centro. As notáveis estufas foram construídas para tirar partido do calor residual do processo de destilação, cultivando as espécies botânicas que dão origem ao gin o seu sabor único”, acrescenta o designer Thomas Heatherwick, em comunicado sobre esta parceria.

Para mais informações, clique aqui.