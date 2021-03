Niepoort apresenta Vintage 2019 e convida para concerto em direto dos GNR

A 19 de Março, Dia do Pai, a casa Niepoort apresenta o seu Vintage 2019 e convida todos para um programa musical em família. Às 19h00, e durante uma hora, o convite é para assistir a um concerto dos GNR que irá decorrer no palco das Caves de Serpa Pinto, em Gaia, enquanto se saboreia um vintage clássico da casa.

Todos os que quiserem acompanhar a atuação dos GNR, banda que comemora 40 anos de carreira, podem fazê-lo nesta ligação.

Dirk e Daniel Niepoort, pai e filho, e Zezé Nogueira e o filho, José Rodrigo Nogueira, juntamente com o enólogo de vinho do Porto da casa Niepoort, Nick Delaforce, são os anfitriões in loco, que vão brindar ao Dia do Pai, ao Porto, a mais um vinho do Porto da casa Niepoort.

Daniel e Dirk Niepoort. créditos: Chefs Agency

O Vintage 2019 irá ser provado lado a lado com outro Vintage da casa Niepoort, o Vintage 2000, e haverá ainda lugar a um momento culinário, com Dirk Niepoort a cozinhar algumas das suas especialidades utilizando as borras do Vintage 2000.

A transmissão da atuação musical dos GNR e da apresentação da Niepoort termina com um brinde com todos os presentes.