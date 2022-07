Livro sobre cozinha “à portuguesa” premiado pela Academia Internacional de Gastronomia

A Academia Internacional de Gastronomia reuniu em assembleia-geral em abril deste ano para, agora, anunciar publicamente a atribuição do “Prémio de Literatura Gastronómica”, referente a 2022, ao gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes. O diploma deverá ser entregue ao autor em setembro, no Grémio Literário de Lisboa.

À Portuguesa: Receitas em livros estrangeiros até 1900 (edição Marcador), a obra mais recente de Virgílio Nogueiro Gomes, incide sobre um acervo de receitas com a designação “à portuguesa” que marcam presença em livros estrangeiros, até ao início do século XX. Uma obra que permite a historiadores, cozinheiros, amantes de cozinha e gastrónomos perceberem melhor a influência da cozinha portuguesa no mundo.

A candidatura do livro À Portuguesa ao prémio internacional partiu da Academia Portuguesa de Gastronomia, que tem assento na Academia Internacional de Gastronomia, entidade com sede em Paris.

Virgílio Nogueiro Gomes já havia recebido, em 2015, o Grande Prémio Literatura Gastronómica, atribuído pela Academia Portuguesa de Gastronomia à obra Dicionário prático da cozinha portuguesa.